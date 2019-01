Dust Bolt – veröffentlichen neues Video

14.01.2019

Die Old School Thrasher DUST BOLT haben ein neues Video zu der dritten Single ihres kommenden Albums „Trapped In Chaos“ veröffentlicht, welches am 18. Januar erscheinen wird.

Die Band über die neue Single mit dem Titel „Another Day In Hell“:

„“Another Day In Hell“ ist der bei weitem langsamste und dunkelste Song auf dem neuen Album und wahrscheinlich sogar in der Geschichte von DUST BOLT. Aus einer akustischen Gitarre stammend, brachte Lenny dieses Lied eines Tages mit in den Proberaum und es passte irgendwie dazu, wie sich die Band und ihre Mitglieder zu diesem Zeitpunkt fühlten. Das Video wurde an einem Tag zusammen mit Bloodspot-Frontmann und Sänger Peter Kunz gedreht und zeigt eine andere Seite der Persönlichkeit der Band als die meisten Zuhörer zuvor gesehen haben. Wir wollten, dass die Musik das Reden erledigt und den Tag darstellt, an dem das Lied aus der Perspektive jedes Bandmitglieds geschrieben wurde.“

Seht das Video hier:

DUST BOLT – Live:

28.02.19 DE – Berlin / Cassiopeia

01.03.19 DE – Marburg / KFZ

02.03.19 DE – Cham / L.A.

07.03.19 DE – Wiesbaden / Schlachthof

08.03.19 DE – Mannheim / MS Connexion Complex

09.03.19 DE – Dresden / Beatpol

13.03.19 DE – Köln / Helios 37

14.03.19 DE – Bochum / Rockpalast

15.03.19 DE – Oldenburg / Cadillac

16.03.19 DE – Hamburg / Bambi Galore

21.03.19 CH – Arbedo-Castione / Woodstock Music Pub

22.03.19 CH – Lenzburg / Met-Bar

23.03.19 CH – St-Maurice / Le Manoir Pub

29.03.19 DE – Nürnberg / Der Cult

30.03.19 DE – München / Strom

Line-up:

Lenny Bruce: Vocals, Guitar

Flo Dehn: Guitar

Ben Muenzel: Bass

Nico Rayman: Drums