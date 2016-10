Bluray:



Live In Munich



01. Battering Ram

02. Motorcycle Man

03. Sacrifice

04. Destroyer

05. Power And The Glory

06. 20.000 FT

07. The Devil's Footprint

08. Heavy Metal Thunder

09. Queen Of Hearts

10. Princess Of The Night

11. Wheels Of Steel

12. Denim And Leather

13. Crusader



Live In Brighton



14. Eye Of The Storm

15. Battalions Of Steel

16. Requiem



Bonus: Live In Chicago



01. Motorcycle Man

02. Battering Ram

03. This Town Rocks

04. Sacrifice

05. Power And The Glory

06. Solid Ball Of Rock

07. Dallas 1 P.M.

08. Heavy Metal Thunder

09. Rock The Nations

10. The Eagle Has Landed

11. Wheels Of Steel

12. Backs To The Wall

13. Just Let Me Rock

14. Strong Arm Of The Law

15. 747 [Strangers In The Night]

16. Princess Of The Night

17. Crusader

18. Denim And Leather

19. 20.000 FT



