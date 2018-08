Dynazty – kündigen neues Album „Firesign“ inklusive Song an

30.07.2018

Die gerade bei AFM Records untergekommenen schwedischen Hard Rocker bzw. Melodic Metaller DYNAZTY haben mit „Firesign“ ein neues Album angekündigt, das am 28. September in die Läden kommen soll. Mit „Breathe With Me“ hat die Truppe bereits jetzt die erste Single zum neuen Album vorgestellt:

DYNAZTY-Frontmann Molin über den Vertrag mit AFM: „Mit großer Freude und noch größerem Enthusiasmus geben wir bekannt, dass wir einen Vertrag mit AFM Records unterschrieben haben! Dank dem starken glauben an unsere Musik und vollsten Verständnis dafür kann unsere Zusammenarbeit mit AFM nur aufregend werden! Ich kann es kaum erwarten, ihre Früchte zu hören und zu sehen!“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist:

01. Breathe With Me

02. The Grey

03. In The Arms Of A Devil

04. My Darkest Hour

05. Ascension

06. Firesign

07. Closing Doors

08. Follow Me

09. Let Me Dream Forever

10. Starfall

11. The Light Inside The Tunnel

Line-Up:

Nils Molin – Vocals

Love Magnusson – Guitar

Mike Lavér – Guitar

Jonathan Olsson – Bass

George Egg – Drums

Foto: Tallee Savage