Einherjer – das Video zu „Mine Våpen Mine Ord“ ist da

20.10.2018

Die norwegischen Viking Metal-Veteranen EINHERJER haben ein Video zu ihrem neuen Song „Mine Våpen Mine Ord“ ins Netz gestellt. Der Titel entstammt ihrem neuen Album „Norrøne Spor“, das am 9. November über Indie Recordings in den Handel kommen wird. Hier der neue Clip der Band:

Frontmann Frode Glesnes über das neue Album: „Hier trifft der klassische EINHERJER-Sound sowohl auf die Zukunft als auch auf die Vergangenheit. Nein, wir sind nicht zu unseren Wurzeln zurückgekehrt. Das ist ein überstrapaziertes Klischee und meistens totaler Bullshit. Wir haben schlicht gemeinsam neues Material geschrieben und arrangiert.“

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Spirit OF A Thousand Years

02. Mine Våpen Mine Ord

03. Fra Konge Te Narr

04. Kill The Flame

05. Mot Vest

06. Spre Vingene

07. The Blood Song

08. Døden Tar Ingen Fangar

09. Tapt Uskyld

10. Av Djupare Røtter

Line-Up

Frode Glesnes – Guitar, Bass, Vocals

Gerhard Storesund – Drums, Samples

Aksel Herløe – Guitar, Backing Vocals

Ole Sønstabø – Lead Guitar

Foto: Steinar Sortland