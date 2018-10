Electric Boys – stellen neuen Song „Hangover In Hannover“ mit Video vor

12.10.2018

Die schwedischen Blues Rocker ELECTRIC BOYS haben mit „Hangover In Hannover“ einen neuen Song mitsamt Video veröffentlicht. Selbiger bietet einen Vorgeschmack auf ihr neues Album „The Ghost Ward Diaries“, das am 23. November über das dänische Independent Label Mighty Music in die Läden kommen soll.

ELECTRIC BOYS-Frontmann Conny Bloom über das neuen Album: „Wir lieben Gitarrenriffs, starke Hooks und heavy Groove, gespielt auf analogen Instrumenten. Ich nehme mal an, dass man das dann Classic Rock nennt. Textlich wird es diesmal etwas düsterer. Es gibt kleine Geschichten aus dem Tourleben und vom Überlebenskampf dazwischen.

Das Album ist weit davon entfernt, vorhersehbar zu sein und doch war es die am einfachsten aufzunehmende Platte seit unserer Reunion. Zusammen mit unserem Produzenten David Castillo haben wir wirklich ein verdammt gutes Team ergeben.“

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Hangover In Hannover

02. There She Goes Again

03. You Spark My Heart

04. Love Is A Funny Feeling

05. Gone Gone Gone

06. Swampmotofrog

07. First The Money, Then The Honey

08. Rich Man, Poor Man

09. Knocked Out By Tyson

10. One Of The Fallen Angels

Line-Up

Conny Bloom – Vocals, Guitars

Franco Santunione – Guitars

Andy Christell – Bass

Niclas Sigevall – Drums

Jolle Atlagic – Drums

Foto: Electric Boys