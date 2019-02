Eluveitie – zeigen Video zu „Ategnatos“-Titeltrack

02.02.2019

Die Schweizer Folk Metaller ELUVEITIE haben ein Video zu ihrem neuen Song „Ategnatos“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem nächsten Album, das am 5. April 2019 über Nuclear Blast in die Läden kommen soll. Im Anschluss nun der versprochene Videoclip:

ELUVEITIE über den Song: „Hier ist sie also, die erste Single von unserem neuen Album [mit Ausnahme von der kleinen Vorschau, die Ihr letztes Jahr schon mit ‚Rebirth‘ bekamt]! – der Titeltrack selbst! Der Song schleust Euch in die geistige Welt von ‚Ategnatos‘! Seine Message mag für einige recht unbequem sein, herausfordernd und provokativ. Doch genau das ist der Ruf von Antumnos!“

Album VÖ: 05. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Ategnatos

02. Ancus

03. Deathwalker

04. Black Water Down

05. A Cry In The Wilderness

06. The Raven Hill

07. The Silvern Glow

08. Ambiramus

09. Mine Is The Fury

10. The Slumber

11. Worship

12. Trinoxtion

13. Threefold Death

14. Breathe

15. Rebirth

16. Eclipse

Line-Up

Jonas Wolf – Guitars

Matteo Sisti – Whistles, BAgpipes, Mandola, Bodhran

Nicole Ansperger – Fiddle

Alain Ackermann – Drums

Chrigel Glanzmann – Vocals, Whistles, Mandola, Bagpipes

Fabienne Erni – Vocals, Celtic Harp

Kay Brem – Bass

Michalina Malisz – Hurdy Gurdy

Rafael Salzmann – Guitars

Foto: Manuel Vargas Lepiz