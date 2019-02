Enforcer – präsetieren neue Single „Die For The Devil“

24.02.2019

Die schwedischen Heavy Metal-Jungspunde ENFORCER haben mit „Die For The Devil“ eine erste Single zu ihrem nächsten Album vorgestellt. Die neuste Platte der Truppe wird den Titel „Zenith“ tragen und soll hierzulande am 26. April über Nuclear Blast in die Läden kommen. Hier der neue Song:

ENFORCER-Frontmann Olof Wikstrand über den Song: „‚Die For The Devil‘ eröffnet ‚Zenith‘. Wir wollten einen großen Introtrack schaffen, dessen Klasse in seiner Einfachheit liegt. Des Weiteren können wir mit ihm das Publikum gleich zu Beginn einer Show miteinbeziehen. Das dazugehörige Video wurde einmal mehr von unserem Jugendfreund Gustav Ohman Spjuth gedreht, der bislang für so ziemlich all unsere veröffentlichten Clips verantwortlich war.“

Album VÖ: 26. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Die For The Devil

02. Zenith Of The Black Sun

03. Searching For You

04. Regrets

05. The End Of A Universe

06. Sail On

07. One Thousand Years Of Darkness

08. Thunder And Hell

09. Forever We Worship The Dark

10. Ode To Death

11. To Another World [Digi-Bonustrack]

Foto: Kristian Ekeblom