Enforcer – veröffentlichen neuen Song auf Spanisch

04.03.2019

Die schwedischen Heavy Metal-Jungens ENFORCER haben mit „Muere Por El Diablo“ eine spanische Version ihrer neuen Single „Die For The Devil“ veröffentlicht. Die neuste Platte der Truppe wird den Titel „Zenith“ tragen und soll hierzulande am 26. April über Nuclear Blast in die Läden kommen. Hier der neue Song:

ENFORCER-Frontmann Olof Wikstrand erklärt die Beweggründe für die Übersetzung der Nummer ins Spanische: „Macht Euch auf etwas ganz Besonderes gefasst! Hiermit wollen wir uns bei unseren Fans in Lateinamerika, den besten der Welt, bedanken!“

Album VÖ: 26. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Die For The Devil

02. Zenith Of The Black Sun

03. Searching For You

04. Regrets

05. The End Of A Universe

06. Sail On

07. One Thousand Years Of Darkness

08. Thunder And Hell

09. Forever We Worship The Dark

10. Ode To Death

11. To Another World [Digi-Bonustrack]

Foto: Kristian Ekeblom