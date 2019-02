Enforcer – veröffentlichen neues Album „Zenith“ im April

01.02.2019

Die schwedischen Heavy Metal-Überflieger ENFORCER haben mit „Zenith“ den Titel ihres neuen Albums enthüllt. Die mittlerweile fünfte Platte der Band aus Stockholm soll am 26. April in hiesige Regale kommen. Die Burschen veröffentlichen damit bereits ihr drittes Studioalbum über den Label-Riesen Nuclear Blast.

ENFORCER-Frontmann Olof Wikstrand über das Album: „‚Zenith‘ ist auf jeden Fall unser bislang ambitioniertestes Projekt. Ich schätze, dass wir insgesamt über zweieinhalb Jahre für dessen Songs, Produktion und Aufnahmen aufgewandt haben. Wir sind einfach überglücklich, das Album endlich von der Kette lassen zu können. Nehmt Euch in Acht, der ‚Zenith Of The Black Sun‘ erwartet Euch.“

Foto: Kristian Ekeblom