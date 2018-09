Enuff Z’Nuff – veröffentlichen Video zum „Diamond Boy“-Titeltrack

11.09.2018

Die U.S.-amerikanischen Hard Rocker ENUFF Z’NUFF haben mit „Diamond Boy“ ein Video zum Titeltrack ihres neuesten Albums veröffentlicht. Die Platte ist am 10. August genau wie ihr Vorgänger über das italienische Label Frontiers Music in den Handel gekommen. Hier der Clip:

Frontmann Chip Z’Nuff über das neue ENUFF Z’NUFF-Album: „Auf dem gesamten Album zu singen war eine große Herausforderung. Ich nehme damit den Platz meines Bruders ein, den ich für einen der großartigsten Sänger unserer Generation halte. Die Songs auf diesem Album sind so solide wie Felsen.“

1984 in Chicago gegründet bestehen ENUFF Z’NUFF 2018 noch aus Gründungsmitglied Chip Z’Nuff. Mit dabei sind mittlerweile Gitarrist Tory Stoffregen sowie der frühere ULTRAVOX-Sänger und Gitarrist Tony Fennell. Am Schlagzeug wird die Formation von Drummer Daniel Benjamin Hill unterstützt.

Album VÖ: 10.08.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Transcendence

02. Diamond Boy

03. Where Did You Go

04. We’re All The Same

05. Fire & Ice

06. Down On Luck

07. Metalheart

08. Love Is On The Line

09. Faith, Hope & Luv

10. Dopesick

11. Imaginary Man

Foto: Dave Stekert