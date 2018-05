Espionage – veröffentlichen Debüt-Album am 1. Juni

27.05.2018

Die Australischen Power Metaller ESPIONAGE werden ihr Debüt-Album „Digital Dystopia“ am 1. Juni 2018 veröffentlichen. Die erste volle Platte der 2014 in Melbourne gegründeten Band wird von der Truppe in Eigenregie verfügbar gemacht. Mit „Enter The Arena“ hat die Band bereits die erste Single ihrer kommenden CD vorgestellt.

ESPIONAGE veröffentlichten schon 2016 eine vier Songs umfassende EP mit dem Titel „Wings of Thunder“ [ebenfalls im Eigenverlag]. Zuvor trat die Band mit der Single „Legions Of Shred“ erstmals in Erscheinung. Bei dem Song handelte es sich um ein Instrumentalstück, in dem die Truppe namhafte Gitarristen ihres Heimatlandes versammelt hatte, darunter LORD-Gitarrist Lord Tim und ELM STREET-Flitzefinger Aaron Adie.

Album VÖ: 01.06.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Prelude To Power

02. Enter The Arena

03. At Lightspeed We Strike

04. Nightmare Approaches

05. Digital Dystopia

06. Haunting Horror

07. Light Begins To Fade

08. Hellfire

09. Lost In Space

10. Final Breath

11. Wartorn Atrocities

Line-Up

Andrew Morris – Vocals, Bass

Dennis Sudzuka – Guitar

Matt Carroll – Guitar

James Shelverton – Drums

Foto: Juan Camilo Castro