Evanscence – stellen Performance-Clip von „My Immortal“ ins Netz

19.09.2018

Die inzwischen seit zwei Jahrzehnten aktiven Gothic / Symphonic Metaller EVANESCENCE haben einen Clip von „My Immortal“ von ihrer neuen Live-CD inklusive DVD bzw. Bluray mit dem Titel „Synthesis Live“ online gestellt. Das Live-Package wird am 12. Oktober in hiesige Regale kommen.

Im Rahmen der „Synthesis“-Tour haben EVANESCENCE den größten Hits ihrer zwei Jahrzehnte umfassenden Karriere mit voller Orchestrierung und elektronischen Klängen zu neuem Glanz verholfen. Für die Produktion ihres Live-Dokumentes „Synthesis Live“ tat sich die Band mit Craig Ziogas von „CTGS Productions“ zusammen.

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Overture

02. Never Go Back

03. Lacrymosa

04. The End Of The Dream

05. My Heart Is Broken

06. Lithium

07. Bring Me To Life

08. Unravelling [Interlude]

09. Imaginary

10. Secret Door

11. Hi-Lo

12. Lost In Paradise

13. Your Star

14. My Immortal

15. The In-Between [Piano Solo]

16. Imperfection

17. Speak To Me

18. Good Enough

19. Swimming Home

Foto: Evanescence