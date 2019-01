Evergrey – lassen neuen Song „Currents“ vom Stapel

21.01.2019

Die schwedischen Dark Metaller EVERGREY haben mit „Currents“ einen weiteren neuen Song von ihrem nächsten Album ins Netz gestellt. Die inzwischen elfte Platte der Truppe aus Göteborg wird den Titel „The Atlantic“ tragen und hierzulande schon am 25. Januar 2019 über das Hamburger Label AFM Records erscheinen.

EVERGREY-Frontmann Tom S. Englund verkündet: „Leute! Das ist Album Nummer elf! Ist das nicht abegfahren?!? Es ist zudem das dritte Album eines Konzeptes, das jetzt vielleicht sein Ende erreicht hat. Das ist vielleicht etwas, das Ihr schon habt kommen sehen oder das Ihr zumindest vermutet habt.“

Album VÖ: 25. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean

Foto: Evergrey