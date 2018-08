Evoken – versprechen neues Album „Hypnagogia“ für November

28.08.2018

Die Doom / Death Metaller EVOKEN haben mit „Hypnagogia“ den Titel ihres nächsten Albums enthüllt. Die in den „Sound Spa“-Studios in New Jersey aufgenommene Platte, die gleichzeitig das erste Konzeptalbum der Band darstellt, soll hierzulande am 9. November über Profound Lore Records in die Läden kommen.

Das neue EVOKEN-Album dreht sich inhaltlich um den ersten Weltkrieg und seine Auswirkungen auf die Psyche der Menschen. „Hypnagogia“ erzählt die Geschichte eines Soldaten, der merkt, dass er von seinen Befehlshabern belogen wurde und ultimativ sein Leben verliert. Ehe er seinen Verletzungen erliegt, schreibt er die Erfahrungen seiner letzten Stunden in einem Tagebuch nieder.

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Fear After

02. Valorous Consternation

03. Schadenfreude

04. Too Feign Ebullience

05. Hypnagogia

06. Ceremony Of Bleeding

07. Hypnopompic

08. The Weald Of Perished Men

Line-Up

John Paradiso – Vocals, Guitar

Chris Molinari – Guitar

Dave Wagner – Bass

Don Zaros – Keyboards

Vince Verkay – Drums

Foto: Evoken