Exhorder – unterschreiben bei Nuclear Blast

20.11.2018

Die aus New Orleans stammenden Thrash Metal-Veteranen EXHORDER haben einen Vertrag mit Nuclear Blast unterschrieben. Nachdem die Truppe zuletzt 1992 mit ihrem zweiten und letzten Album „The Law“ in Erscheinung getreten ist, verspricht sie nun, dass sie bereits an neuem Material arbeitet.

EXHORDER-Sänger Kyle Thomas dazu: „Wir können es kaum in Worte fassen, wie sehr wir uns über den Vertragsschluss freuen. Die Übereinkunft mit Nuclear Blast hat dazu geführt, dass wir unser Songwriting auf ein neues Level gehievt haben. Die Fans haben noch immer Interesse an uns, was vor allem unsere erfolgreichen Auftritte in diesem Jahr unterstreichen.“

„Nuclear Blast möchte uns bei unserem kommenden Projekt unterstützen, wofür wir unglaublich dankbar sind. Wir würden am liebsten direkt loslegen. Ich bin gespannt, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam erreichen können. Das Roster von Nuclear Blast spricht für sich und dass Monte Conner und Jaap Wagemaker Teil des Teams sind, macht dieses Bündnis umso stärker. Seid auf der Hut, EXHORDER sind wieder da!“

Line-Up

Kyle Thomas – Vocals

Vinnie La Bella – Guitars

Marzi Montazeri – Guitars

Jason VieBrooks – Bass

Sasha Horn – Drums

Foto: Exhorder