Falling In Reverse – Video zu „Losing My Life“ veröffentlicht

27.06.2018

Die U.S.-amerikanische Metalcore- bzw. Crossover-Formation FALLING IN REVERSE hat ein Video zu ihrer Single „Losing My Life“ veröffentlicht. Der Song bildet den Nachfolger zur ebenfalls in diesem Jahr erschienenen und auf keinem Album befindlichen Nummer „Losing My Mind“.

FALLING IN REVERSE-Sänger Ronnie Radke dazu: „‚Losing My Life‘ macht dort weiter, wo ‚Losing My Mind‘ aufgehört hat. Es handelt von der Dichotomie und den ironischen Parallelen zwischen Selbstreflexion und Selbstzerstörung, die wir Menschen in der heutigen Zeit jeden Tag erleben. Egal, ob es nun um das Urteil unserer Mitmenschen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder nicht zu wissen, wem man vertrauen kann, geht – ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir im Kern alle gleich sind. Ironischerweise projizieren wir unsere Ängste aber dennoch als Hass auf andere.“

Foto: Falling In Reverse