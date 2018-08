Feuerschwanz – Methämmer

Humor ist ja immer so ne Sache. Entweder man kann drüber lachen, schmunzeln oder eben nicht. FEUERSCHWANZ haben jedoch seit Beginn ein sehr gutes Händchen gezeigt, nicht lächerlich, gezwungen komisch oder gar nervend rüberzukommen, im Gegenteil. Mit den Jahren wurde die Band immer eingespielter, auf Platte überzeugender und ist live sowieso eine Macht. Und spätestens mit den Alben „Auf´s Leben“ und „Sex Is Muss“ haben sich die Bayern in die Herzen der Fans gespielt. Doch mit ihrem neuen Album „Methämmer“ setzen FEUERSCHWANZ noch einen drauf.

„Das bisher beste Album von FEUERSCHWANZ“

Wenn man nicht wüsste, dass es sich beim Opener „Methämmer“ um einen Song von FEUERSCHWANZ handeln würde, man könnte es einer talentierten Power Metal-Band zuschreiben. Ein fettes Riff aus der Hand von Hans der Aufrechte zeigt, dass FEUERSCHWANZ auf „Methämmer“ den Metal mehr denn je für sich entdeckt haben. Das Gleiche Brett wird auch beim genialen „Schubsetanz“ weitergefahren, während „Die Hörner Hoch“ eine typisch lockere neue Hymne geworden ist. Auch Nummern wie „Lustprinzip“, „Wikingerblut“, „Kinder im Geiste“, „Prinzessin“ (für mich der Geheimtipp des Albums), „Operation Drachensturm“ und „Liga des Mets“ überzeugen auf ganzer Linie. Das Album strotzt nur so vor Hits, klasse Arrangements und dem perfekten Zusammenspiel der Musiker. Das Gesangsduo Hauptmann Feuerschwanz und Prinz Hodenherz sind eine Freude für die Ohren, Gitarrist Hans zeigt seine bisher beste Leistung und die Dame an der Geige, Johanna von der Vögelweide, bildet mal wieder das Bindeglied und das Tüpfelchen auf dem i. Egal bei welcher Nummer, jede einzelne macht Spaß und vor allem Lust auf mehr! Wie bereits „Sex Is Muss“ hat auch „Methämmer“ einen spitzen Sound und ballert an allen Ecken und Enden, dabei immer schön differenziert, sodass jedes einzelne Instrument ausgemacht werden kann.

Ich lehne mich soweit aus dem Fenster und sage, dass „Methämmer“ die bisher beste Scheibe aus dem Hause FEUERSCHWANZ ist. Man merkt, wie die Band zusammengewachsen ist, wie die jahrelange Erfahrung eine Einheit aus den Musikern gemacht hat, die genau weiß, was sie will. „Methämmer“ ist ein weiterer Anwärter auf das Album 2018, keine Frage. Und nun: Die Hörner hoch!