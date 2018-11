Fifth Angel – geben Chart-Platzierungen bekannt

15.11.2018

Die reformierten U.S. Metaller FIFTH ANGEL haben es mit ihrem Comeback-Album „The Third Secret“ auf Platz #48 der Deutschen Albumcharts geschafft. Im Nachbarland Schweiz landete die Truppe immerhin noch auf Platz #51. „The Third Secret“ ist das erste Album der Band in knapp 30 Jahren.

FIFTH ANGEL-Drummer Ken Mary kommentiert den Erfolg: „Wir fühlen uns unheimlich geehrt, dass uns die Fans in Deutschland und der Schweiz nach so vielen Jahren zurück in die Charts gebracht haben. Ein großer Dank gilt auch den Medien und ihren euphorischen Kritiken sowie unseren Freunden bei Nuclear Blast für ihre Arbeit.“

Foto: Fifth Angel