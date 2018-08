Fifth Angel – Gitarrist Ed Archer kehrt zur Band zurück

31.08.2018

Die U.S. Metal-Legenden FIFTH ANGEL haben bekannt gegeben, dass Gitarrist Ed Archer ab sofort wieder ein dauerhaftes Mitglied der Band ist. Archer war bereits von 1984 bis 1989 Teil der Band und spielte auf ihren beiden Alben „Fifth Angel“ und „Time Will Tell“. Am 26. Oktober wird die Truppe mit „The Third Secret“ ein neues Album vorlegen.

FIFTH ANGEL-Bassist John Macko über das neue Material: „Als wir mit dem Songwriting begonnen haben, war es mir wichtig, dass wir Songs schreiben, die uns als Band bewegen. Wir hatten das Gefühl, dass, wenn wir damit Erfolg haben, sie auch die Fans am ehesten erreichen würden.“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Stars Are Falling

02. We Will Rise

03. Queen Of Thieves

04. Dust To Dust

05. Can You Hear Me

06. This Is War

07. Fatima

08. Third Secret

09. Shame On You

10. Hearts Of Stone

Line-Up

Kendall Bechtel – Vocals, Guitars

John Macko – Bass

Ken Mary – Drums

Foto: Nuclear Blast