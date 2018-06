Fifth Angel – Vertrag mit Nuclear Blast und neues Album

05.06.2018

Die aus Seattle stammenden U.S. Metal-Legenden FIFTH ANGEL haben einen Vertrag mit dem Donzdorfer Label-Riesen Nuclear Blast abgeschlossen. Die Truppe stellte kürzlich ihr erstes neues Album in knapp 30 Jahren fertig. „The Third Secret“ wird im September 2018 erscheinen und stellt das erste Studiowerk der Band seit dem 1989 erschienenen „Time Will Tell“ dar.

Bassist John Macko über das neue FIFTH ANGEL-Album: „Als wir mit dem Albumprozess begannen, waren wir immer darauf bedacht, Songs zu schreiben, die uns schon damals als Band bewegt hätten. Wenn wir das erreichen, so glauben wir zumindest, wird die Musik auch unseren Fans gefallen!“

Frontmann Kendall Bechtel fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz auf das neue Album! Wir hoffen, dass die Fans die klassischen FIFTH ANGEL-Elemente, die sie kennen und lieben, hören werden, und jedoch trotzdem merken, welche Entwicklung wir als Band und auch als Individuen im Laufe der Jahre durchlaufen haben. Wir sind über die Jahre stets gewachsen und gereift und hoffen deshalb umso mehr, dass unsere Fans die neuen Songs genauso lieben werden wie wir!“

Foto: Nuclear Blast