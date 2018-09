Final Breath – zeigen ersten Trailer zu ihrem Album „Of Death And Sin“

10.09.2018

Die bayrischen Death Metaller FINAL BREATH werden am 19. Oktober ein neues Album mit dem Titel „Of Death And Sin“ über das Kölner Label Metalville herausbringen. Um auf ihre nunmehr vierte Veröffentlichung einzustimmen, hat die Truppe einen Trailer geschnitte:

Für die Aufnahmen zu „Of Death And Sin“ holten sich FINAL BREATH prominente Unterstützung: Die Schlagzeugspuren wurden unter der Aufsicht von MAJESTY-Chef Tarek Maghary im „ME Metal Entertainment Studio“ eingespielt. Mix und Mastering übernahm Peter Tägtgren [u.a. HYPOCRISY] in seinem „Abyss Studio AB Sweden“.

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Babylon C. E.

02. Yearning For Next Murder

03. Agonized, Zombiefied, Necrotized

04. Born Against

05. Immemorial Disease

06. Tear Me From My Dreams

07. When Finally Mighty Kings Fall

08. Illega-lie-sating

09. Chaos Unity

10. Annihilation

