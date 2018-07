Fit For A King – zeigen Video zu „The Price Of Agony“

13.07.2018

Die aus Dallas stammende Metalcore-Truppe FIT FOR A KING hat jüngst ein Video zu ihrem Song „The Price Of Agony“ veröffentlicht. Die Nummer stammt von ihrem kommenden Albums „Dark Skies“, das am 14. September über Solid State Records in den Handel kommen soll. Hier der Videoclip:

FIT FOR A KING-Frontmann Ryan Kirby über den Song: „In dem Song geht es um politische Spaltung, nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Und es geht darum, wie diese Spaltung dazu geführt hat, dass wir nicht nur anderer Meinung sind, sondern auch all jene mit anderen Ansichten verachten, obwohl wir abseits der Politik deutlich mehr gemeinsam haben, als wir selbst glauben möchten.“

Album VÖ: 14. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Engraved

02. Price Of Agony

03. Backbreaker

04. Anthem Of The Defeated

05. When Everything Means Nothing

06. Youth | Division

07. Shattered Glass

08. Tower Of Pain

09. Debts Of The Soul

10. Oblivion

Foto: Fit For A King