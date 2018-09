Flat Earth – Band um frühere HIM-Musiker mit erstem Album

14.09.2018

Die um die beiden ehemals bei HIM beschäftigten Musiker Mikko „Linde“ Lindström [Guitar] und Mika „Gas Lipstick“ Karppinen [Drums] sowie den früheren AMORPHIS-Bassisten Niclas Etelävuori versammelten FLAT EARTH haben für den 9. November ein Album mit dem Titel „None For One“ angekündigt. Mit „Blame“ gibt es bereits einen ersten Song zu hören:

FLAT EARTH-Bassist Niclas Etelävuori über die Band: „Nachdem ich zwei Jahrzehnte in Bands gespielt hatte, hatte ich einen Punkt erreicht, an dem ich dacht, dass ich vielleicht mal etwas Anderes machen sollte. Aber dann fiel mir ein, dass ich noch diese Songs auf der Festplatte hatte, mit denen nie etwas passiert ist. Ich wollte sie nur loswerden und sehen, was passiert. Aber dann hat das ein Eigenleben entwickelt und ich habe mich mehr darauf eingelassen.“

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Subhuman

02. Blame

03. Given Time

04. Cyanide

05. None For One

06. The Glow

07. Noble Swine

08. Limelight

09. Freedoom

10. Blunt

11. Kill My God

Line-Up

Mikko „Linde“ Lindström [HIM] – Guitar

Mika „Gas Lipstick“ Karppinen [HIM] – Drums

‪Niclas Etelävuori [AMORPHIS] – Bass

‪Anttoni „Anthony“ Pikkarainen [POLANSKI] – Vocals

Foto: Flat Earth