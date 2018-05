Flotsam And Jetsam – neues Album mit neuem Schlagzeuger

24.05.2018

Die aus Arizona stammenden Thrash Metal-Veteranen FLOTSAM AND JETSAM haben mit „The End Of Chaos“ ein neues Album angekündigt. Der Nachfolger zum 2016 erschienenen selbst betitelten Album der Truppe wird am 9. November erneut über das deutsche Label AFM Records verfügbar gemacht.

„The End Of Chaos“ wird das erste FLOTSAM AND JETSAM-Album sein, auf dem ihr neuer Drummer Ken Mary zu hören ist. Mary übernimmt bei den Thrashern für Jason Bittner [u.a. Ex-SHADOWS FALL], der 2017 bei OVERKILL anheuerte. Seine Karriere begann 1984 mit den Hard Rockern TKO, seither spielte er u.a. für FIFTH ANGEL, ALICE COOPER und IMPELLITTERI.

FLOTSAM AND JETSAM über den Personalwechsel: „Wir sind überglücklich, dass Ken unser neuer Drummer ist. Ken hat bereits sämtliche Drumspuren für unser neues Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird, aufgenommen und wir freuen uns alle sehr darauf, wenn die Fans dieses neue Kapitel in der Geschichte von FLOTSAM AND JETSAM erleben werden.“

Foto: Flotsam And Jetsam