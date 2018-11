Flotsam And Jetsam – zeigen das Video zu „Demolition Man“

24.11.2018

Die aus Arizona stammenden Thrash Metal-Veteranen FLOTSAM AND JETSAM haben mit „Demolition Man“ einen neuen Song inklusive Video veröffentlicht. Die zugehörige Platte trägt den Titel „The End Of Chaos“ und soll am 18. Januar über AFM Records in die Läden kommen. Hier er Song:

„The End Of Chaos“ wird das erste FLOTSAM AND JETSAM-Album sein, auf dem ihr neuer Drummer Ken Mary zu hören ist. Mary übernimmt bei den Thrashern für Jason Bittner [u.a. Ex-SHADOWS FALL], der 2017 bei OVERKILL anheuerte. Seine Karriere begann 1984 mit den Hard Rockern TKO, seither spielte er u.a. für FIFTH ANGEL, ALICE COOPER und IMPELLITTERI.

Album VÖ: 18. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Prisoner Of Time

02. Control

03. Recover

04. Prepare For Chaos

05. Slowly Insane

06. Architects Of Hate

07. Demolition Man

08. Unwelcome Surprise

09. Snake Eye

10. Survive

11. Good Or Bad

12. The End

Line-Up

Eric A.K. – Vocals

Michael Gilbert – Guitars

Steve Conley – Guitars

Michael Spencer – Bass

Ken Mary – Drums

Foto: Flotsam And Jetsam