Fractal Universe – Neuer Deal und neues Album

13.12.2018

Die progressive Death Metal Band FRACTAL UNIVERSE hat einen weltweiten Deal bei Metal Blade Records unterschrieben und ein neues Album angekündigt.



FRACTAL UNIVERSE kommentieren: „Wir sind geflasht, unsere Zusammenarbeit mit Metal Blade für unser kommendes Album ankündigen zu dürfen. Das Label hat unzählige großartige Alben im Laufe der Jahre veröffentlicht, die unsere Geschmäcker und unsere Fertigkeiten beeinflußt haben. Einen Vertragsabschluß mit dieser Firma zu erreichen, war eines unserer großen Ziele, als wir mit der Band angefangen haben und wir könnten nicht glücklicher und aufgeregter über die Zeit sein, die jetzt beginnt. Wir können es kaum erwarten, die ersten neuen Songs mit euch zu teilen!“

FRACTAL UNIVERSEs kommendes Album heißt „Rhizomes of Insanity“ und wird im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Aufgenommen wurde es zwischen Mai und Juli 2018, dabei wurde das Schlagzeug in den Ghost City Recordings mit Nikita Kamprad aufgenommen. Mix und Mastering hat der langjährige Bandintimus Flavien Morel in den Boundless Productions Studios erledigt.





FRACTAL UNIVERSE live:

Jan. 12 – Audincourt, France – Le Moloco

Apr. 19 – Nilvange, France – Le Gueulard+

Apr. 20 – Limours, France – Asylum Fest

FRACTAL UNIVERSE line-up:

Vince Wilquin – Guitar / Vocals

Hugo Florimond – Guitar

Valentin Pelletier – Bass

Clément Denys – Drums