Fractal Universe – veröffentlichen neue Single

26.03.2019

Am 19. April werden FRACTAL UNIVERSE ihr neues Album „Rhizomes of Insanity“ über Metal Blade Records veröffentlichen. Die Band hat jetzt die zweite Single „Masterpiece’s Parallelism“ aus dem Album veröffentlicht, welche man sich hier anhören kann. Dort findet ihr ebenfalls das Video zur ersten Single „Oneiric Realisations“.



„“Rhizomes of Insanity“ ist ein Konzeptalbum, auf dem es um um ein Gedankenexperiment in Bezug auf Wahnsinn geht„, erklärt Gitarrist und Sänger Vince Wilquin. „Wir stellen die Ursachen infrage und versuchen, die Grenze zwischen Verrücktheit und Vernunft zu definieren. Es läuft darauf hinaus, die Bedeutung des Wahnsinns in der gegenwärtigen Gesellschaft zu bestimmen, und gelangt zu dem Schluss, dass er mittlerweile ein maßgeblicher, unvermeidlicher und letztlich auch notwendiger Teil jedes Menschen ist, den wir um jeden Preis unterdrücken wollen.„

„Rhizomes of Insanity“ track-listing:

01. Oneiric Realisations

02. Flashes of Potentialities

03. Rising Oblivion

04. A Reality to Foreclose

05. Masterpiece’s Parallelism

06. Parabola of Silence

07. Madness‘ Arabesques

08. Architectural Aberrations

09. Fundamental Dividing Principle

10. Chiasmus of the Damned

11. Collective Engram – Unplugged (Bonus Track

Im April geht die Band in ihrer Heimat auf Headliner-Tour, ehe im weiteren Lauf des Jahres europaweite Konzerte sowie Auftritte bei den Sommerfestivals anstehen. Metal-Fans dürfen sich freuen, 2019 und darüber hinaus noch eine Menge mehr von FRACTAL UNIVERSE auf die Ohren zu bekommen. „Seit unserer Gründung haben wir stets 100 Prozent gegeben, um unseren Hörern das Bestmögliche und denkwürdige Live-Performances zu bieten. In Anbetracht unserer Zusammenarbeit mit Metal Blade für „Rhizomes of Insanity“ denke ich, dass uns jetzt alle Türen offenstehen, um FRACTAL UNIVERSE weiter nach vorne zu bringen.„

FRACTAL UNIVERSE Tour Daten:

Apr. 19 – Nilvange, France – Le Gueulard+

Apr. 20 – Limours, France – Asylum Metal Fest

Apr. 25 – Toulouse, France – La Cave à Rock

Jul. 27 – Distroff, France – Met‘ Farm Festival