From Ashes To New – seht Euch das Video zu „Broken“ an

15.08.2018

Die aus dem amerikanischen Pennsylvania stammenden Rocker FROM ASHES TO NEW haben mit „Broken“ eine brandneue Single inklusive passendem Video veröffentlicht. Erst im Februar diesen Jahres hatte die Truppe mit „Crazy“ eine Single herausgebracht, die es auf Platz #2 der U.S.-amerikanischen „Radio Rock Charts“ geschafft hat.

FROM ASHES TO NEW traten erstmals 2016 mit ihrem Debüt-Album „Day One“ in Erscheinung, das vor allem für die Hit-Single „Through It All“ Aufmerksamkeit erhielt. Kurz nach Veröffentlichung verließen jedoch ihr damaliger Sänger sowie der auf dem Album zu hörende Drummer abrupt die Formation.

Das aktuelle Line-Up vom FROM ASHES TO NEW besteht aus Frontmann und Rapper Matt Brandyberry, Gitarrist Lance Dowdle, Sänger Danny Case und drummer Mat Madiro, der von 2014 bis 2015 bei den Modern Metal-Überfliegern TRIVIUM beschäftigt war. Ihr neuestes Album „The Future“ erschien Anfang des Jahres über Eleven Seven Music.

Foto: From Ashes To New