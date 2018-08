Galaxy Space Man – Unravel

Die vier Jungs von Galaxy Space Man haben sich für ihr zweites Album fünf Jahre Zeit gelassen und man merkt dem Ergebnis auch an, warum: Jeder Titel erzählt eine Geschichte und wirkt bis in Kleinste durchdacht. Dabei zeigt sich auch, dass Zerbrechlichkeit und Wucht einander nicht ausschließen. Im Gegenteil machen gerade die Kontraste die Qualität des Albums aus. Gegenüber dem Erstlingswerk …BUT HEAVEN IS CLEAR hat die Musik der Hamburger sogar noch an Atmosphäre gewonnen.

„Ein Marsch durch Schönheit und Staub“

Beim ersten Durchlauf ist UNRAVEL kein Spaziergang: Der Hörer wird gefordert, sich in die komplexen Songs hineinzutasten. Hier befindet man sich in Ambience-, Post- und Experimentalgefilden, die Zeit erfordern. Der Opener „Tempest“ mäandert ebenso wie „If You“ und „Objections“ zwischen Melancholie und hervorbrechender Energie – eine Gegensätzlichkeit, die sich durch das gesamte Album zieht. „Poles“ erhöht zunächst ganz langsam die Spannung und bäumt sich dann auf. „Kaleidoscope“ macht seinem Namen dank enormer Vielfältigkeit alle Ehre und überrascht mit einem Abschnitt mit zweistimmigem Gesang. In „Resting State“ dreht die Band paradoxerweise an der Temposchraube und hämmert phasenweise schön drauflos. „Holy Mountain“ ist als Schlusstitel gut ausgewählt, weil er mit beinah sphärischen Melodien in der Leere ausklingt und damit das ganze Album nachhallen lässt. Was angenehm auffällt, ist die Präsenz der Bassgitarre, die der Musik Druck und Fülle verleiht. Außerdem beeindruckt Sven Siegs facettenreiches Schlagzeugspiel, mit dem er gekonnt immer wieder die Agenda wechselt. Ein bisschen aus der Reihe tanzen „Kal“ und „World Citizen Sleep“, die zwar stimmungsvoll, aber leider etwas farblos sind. Völlig aus dem Rahmen fällt „Nutsy Gsus“, das mit seiner übertriebenen Schrägheit ein Fremdkörper ist.

Hier hat eine Band einen eigenen Stil gefunden, der sich auch schlecht vergleichen lässt. Am ehesten fallen einem vielleicht OPETH oder TOOL ein. Aber eigentlich wird der Vergleich keiner der drei Bands gerecht.

UNRAVEL ist ein Marsch durch Schönheit und Staub. In den vielschichtigen Liedern stecken jede Menge Ideen und im zweiten Durchgang gewinnen die meisten Songs sogar an Wirkung, weil man sich auf die vielen Details konzentrieren kann und noch bewusster mitgeht. Galaxy Space Man haben sich viele Gedanken gemacht und lassen auf spannende weitere Alben hoffen – auch wenn es erst mal wieder wieder fünf Jahre dauern sollte.