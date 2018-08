Gama Bomb – veröffentlichen animiertes Lyric-Video zu „666teen“

19.08.2018

Kurz nach der Ankündigung ihres neuen Albums „Speed Between The Lines“ haben die irischen Thrash Metal-Partytiere GAMA BOMB schon ein Lyric-Video zu ihrem neuen Song „666teen“ auf Lager. Das inzwischen sechste Album der Burschen aus Newry wird am 12. Oktober in den Handel kommen und ist bereits die dritter Veröffentlichung der Band bei AFM Records.

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Give Me Leather

02. A Hanging

03. 666teen

04. Bring Out The Monster

05. R.I.P. U

06. Motorgeist

07. Alt-Reich

08. Stay Rotten

09. We R Going 2 Eat U

10. Kurt Russell

11. World Gone To Hell

12. Faceblaster

Foto: Gama Bomb / AFM