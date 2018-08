Gioeli – Castronovo – veröffentlichten Clip zu „Who Am I“

19.08.2018

Das aus Sänger Johnny Gioeli [AXEL RUDI PELL, HARDLINE] und Drummer Deen Castronovo [u.a. REVOLUTION SAINTS] bestehende Projekt GIOELI – CASTRONOVO hat einen Videoclip zum Song „Who Am I“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem bereits am 13. Juli über Frontiers Music veröffentlichten Debüt-Album.

Johnny Gioeli und Denn Castronovo begegnen sich hier nicht zum ersten Mal: Bereits 1992 spielten die beiden Musiker gemeinsam auf dem HARDLINE-Debüt „Double Eclipse“. Dass sich die beiden 25 Jahre später zu einer neuen Zusammenarbeit entschließen, kommentiert Deen Castronovo wie folgt: Es war sowas von großartig, wieder mit Johnny zu arbeiten! Ich war immer ein Fan seiner Stimme und es war eine Freude, Teil dieser Zusammenarbeit zu sein. Es war, als hätten sich unsere Wege nie getrennt!“

Johnny Gioeli fügt hinzu: „Das war wie unser erster Tag im Jahr 1992, als Du meine Hand halten und mich küssen wolltest! Ha ha!! Spaß! Im Ernst: Deen und ich gehören irgendwie zusammen, also war diese Reunion recht einfach. Wir haben sehr viel, was für uns spricht – und wenn wir zusammen singen, ist das magisch!“

Album VÖ: 13.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Set The World On Fire

02. Through

03. Who I Am

04. Fall Like An Angel

05. It’s All About You

06. Need You Now

07. Ride Of Your Life

08. Mother

09. Walk With Me

10. Run For Your Life

11. Remember Me

12. Let Me Out

Line-Up

Johnny Gioeli – Vocals

Deen Castronovo – Vocals, Drums

Alessandro Del Vecchio – Keyboards, Backing Vocals

Mario Percudani – Guitar

Nik Mazzucconi – Bass

