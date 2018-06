Ehemaliger Deicide- und Iced Earth-Gitarrist Ralph Santolla verstorben

07.06.2018

Gitarrist Ralph Santolla, bekannt durch seine Arbeit mit Bands wie DEATH, OBITUARY,DEICIDE und ICED EARTH, ist den folgen seines Herzinfarktes im Alter von 51 Jahren erlegen. Santollas Tod wurde von seiner Mutter Sue Santolla-Rocha auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben. Der Gitarrist war bereits am 29. Mai 2018 nach einem Herzinfarkt ins Koma gefallen.

Ralph Santollas Mutter schreibt: „Guten Morgen. Damit wir alle mit der Heilung beginnen können, liegt Ralph Santolla nicht mehr in seinem Bett im St. Joseph Hospital. Er ist an einem besseren Ort, er ist glücklich und er findet Frieden im Himmel. Vor drei Jahren verstarb meine wundervolle Mutter – Ralphs Großmutter.

Einer meiner Freunde versuchte, mir Trost zu spenden und sagte, dass Ralph jetzt für seine Oma Musik machen würde. Ich musste darüber lachen, dass er Metal für sie spielen würde. Oh Gott… das wäre so komisch! Sie war eine unglaublich starke Frau und würde ihm wahrscheinlich sagen, dass er halblang machen und was Anständiges spielen solle. […]“

Ruhe in Frieden, Ralph!

