Gorod – seht das Video zu „Bekhten’s Curse“

20.10.2018

Die französischen Technical Death Metal-Meister GOROD haben mit „Bekhten’s Curse“ einen neuen Song inklusive Video ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuesten Album „Aethra“, das gestern, am 19. Oktober 2018, weltweit in den Handel gekommen ist. Hier der verpsrochene Clip:

GOROD-Frontmann Julien Deyres erklärt das Konzept des Albums: „Der Mond: Ein Stern, eine Allegorie, ein universelles Symbol, das alle Menschen in jeder Ära betrifft… das ist das wahre Konzept eines Albums, das in zehn Texte unterteilt ist, die einer gewissen Gleichheit folgen, wenn es um die Genres geht.“

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Wolfsmond

02. Bekhten’s Curse

03. Aethra

04. The Sentry

05. Hina

06. And The Moon Turned Black

07. Chandra And The Maiden

08. Goddess Of Dirt

09. Inexorable

10. A Light Unseen

Line-Up

Julien „Nutz“ Deyres – Vocals

Mathieu Pascal – Guitars

Ben „Barby“ Claus – Bass

Nicolas Alberny – Guitars

Karol Diers – Drums

Foto: Gorod