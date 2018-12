Gotthard – hört Euch „Feel What I Feel“ von „Defrosted 2“ an

01.12.2018

Die Schweizer Hard Rock-Urgesteine GOTTHARD haben eine Live-Unplugged-Version ihres Songs „Feel What I Feel“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem ausschließlich mit Unplugged-Versionen gefüllten Doppel-Livealbum „Defrosted 2“, das am 07. Dezember über Nuclear Blast erscheinen wird.

„Defrosted 2“ erscheint gute 20 Jahre nach seinem Vorgänger „Defrosted“, mit dem die Schweizer 1997 ihr allererstes Live-Album präsentierten. Für die Produktion ihres neuen Doppelalbums taten sich GOTTHARD mit Produzentenlegende Charlie Bauerfeind [u.a. RAGE, BLIND GUARDIAN] zusammen.

Album VÖ: 07. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD1

01. Miss Me

02. Out On My Own

03. Bang

04. Sweet Little Rock ‚N‘ Roller

05. Beautiful

06. Feel What I Feel

07. Hush

08. Remember It’s Me

09. Stay With Me

10. Tequila Symphony No. 5

11. Mountain Mama

CD2

01. Why

02. C’est La Vie

03. One Life One Soul

04. Tell Me

05. Starlight

06. Sister Moon

07. Right On

08. Lift U Up

09. Heaven

10. Anytime, Anywhere

11. Smoke On The Water

12. Bye Bye Caroline

13. What I Wouldn’t Give

Foto: Franz Schepers