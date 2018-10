Graham Bonnet Band – stellen Videoclip zu „Long Island Tea“ bereit

04.10.2018

Die um den legendären Hard Rock-Sänger Graham Bonnet [RAINBOW, ALCATRAZZ, MICHAEL SCHENKER GROUP, IMPELLITTERI] versammelte GRAHAM BONNET BAND hat ein Video zu „Long Island Tea“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Meanwhile, Back In The Garage“, das 13. Juli via Frontiers Music in den Handel gekommen ist.

Graham Bonnet über das neue Album seiner Band: „Das ist das wichtigste Album, dass ich in 35 Jahren gemacht habe. Ich denke, dass vor allem Fans des klassischen ALCATRAZZ-Sounds dieses Album lieben werden. Die erste Single, die gleichzeitig auch den Titeltrack bildet, ‚Meanwhile, Back In The Garage“, handelt von jungen Bands, die heutzutage versuchen, Fuß zu fassen…

Genau wie ich damals. Wie es im Text eben heißt: Zieh‘ ‘ne Nummer, die Schlange ist lang. Ich hatte eine fantastische Karriere und das große Glück, mit vielen tollen Musikern zusammenzuspielen und ich hoffe, dass mir noch ein paar Touren bevorstehen!“

Für „Meanwhile, Back In The Garage“ verpflichteten GRAHAM BONNET BAND Joey Tafolla als Gitarristen, der vor allem durch seine Arbeit mit JAG PANZER und LEATHERWOLF bekannt ist. Tafolla spielte sämtliche Gitarrenspuren abgesehen vom Song „Livin‘ in Suspicion“ ein – hier ist der neue Gitarrero Kurt James zu hören.

Album VÖ: 13.07.2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

CD

01. Meanwhile, Back In The Garage

02. The Hotel

03. Livin‘ In Suspicion

04. Incest Outcest U.S.A.

05. Long Island Tea

06. The House

07. Sea Of Trees

08. Man On The Corner

09. We Don’t Need Another Hero

10. America…Where Have You Gone?

11. Heading Toward The Light

12. Past Lives

13. The Crying Chair

14. Starcarr Lane [Live From Daryl’s House 2018]

DVD [Live From Daryl’s House 2018]

01. Night Of The Shooting Star [Intro]

02. Too Young To Die, Too Drunk To Live

03. All Night Long

04. Night Games

05. California Air

06. God Blessed Video

07. Stand In Line

08. Island In The Sun

09. Desert Song

10. Starcarr Lane

11. Jet To Jet

12. S.O.S.

13. Into The Night

14. Samurai

15. Skyfire

16. Since You Been Gone

17. Assault Attack

18. Eyes Of The World

19. Hiroshima Mon Amour

20. Lost In Hollywood

