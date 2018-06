Grave Digger – Keyboarder spielt jetzt Schlagzeug

26.06.2018

Die Teutonenstahl-Veteranen GRAVE DIGGER haben sich von ihrem langjährigen Drummer Stefan Arnold [seit 1996 Teil der Band] getrennt – seinen Platz wird Keyboarder Marcus Kniep einnehmen – das verkündeten GRAVE DIGGER auf ihrer Facebook-Seite. Das neue GRAVE DIGGER-Album trägt den Titel „The Living Dead“ und erscheint am 14. September.

Bezüglich des Wechsels am Schlagzeuh schreibt die Band: „Hi Fans, wir möchten Euch darüber informieren das Schlagzeuger Stefan Arnold und GRAVE DIGGER ab sofort getrennte Wege gehen. Neuer Schlagzeuger ist Marcus Kniep, formerly known as the Reaper … die Band wird wieder zu ihren Wurzeln zurück kehren und als reines Quartett die Bühnen der Welt rocken … der Einsatz von Keyboards wird auf ein Minimum zurück geschraubt. Aber keine Angst … der Reaper wird nicht sterben !!“

Im Hinblick auf das Songwriting erklärte GRAVE DIGGER-Frontmann Chris Boltendahl: „Ich denke, dass wir von unserer eigenen Kreativität inspiriert werden. Wie Ihr wisst, spielen wir diese Musik jetzt schon seit vielen Jahren und die einzelnen Bandmitglieder sind alle hervorragende Musiker, also geht es am Ende nur darum, dass wir die Art von Musik spielen, die wir lieben – und mit der wir aufgewachsen sind. Wir haben großes Glück gehabt, dass wir uns über die Jahre unseren eigenen Stil aneignen konnten und ich denke, dass das das Allerwichtigste ist.“

Line-Up

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Guitar

Jens Becker – Bass

Stefan Arnold – Drums

Marcus Kniep – Keyboards

Foto: Grave Digger