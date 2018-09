Grave Digger – mit Video-Premiere von „The Power Of Metal“ zum Release-Tag

14.09.2018

Die Teutonenstahl-Urgesteine GRAVE DIGGER haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „The Power Of Metal“ ins Netz gestellt. Der Clip erscheint pünktlich zur heutigen Veröffentlichung ihres mittlerweile 18. Albums, das auf den martialischen Namen „The Living Dead“ getauft wurde.

Im Hinblick auf das Songwriting erklärte GRAVE DIGGER-Frontmann Chris Boltendahl: „Ich denke, dass wir von unserer eigenen Kreativität inspiriert werden. Wie Ihr wisst, spielen wir diese Musik jetzt schon seit vielen Jahren und die einzelnen Bandmitglieder sind alle hervorragende Musiker, also geht es am Ende nur darum, dass wir die Art von Musik spielen, die wir lieben – und mit der wir aufgewachsen sind. Wir haben großes Glück gehabt, dass wir uns über die Jahre unseren eigenen Stil aneignen konnten und ich denke, dass das das Allerwichtigste ist.“

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Fear Of The Living Dead

02. Blade Of The Immortal

03. When Death Passes By

04. Shadow Of The Warrior

05. The Power Of Metal

06. Hymn Of The Damned

07. What War Left Behind

08. Fist In Your Face

09. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave [Bonustrack]

Foto: Grave Digger