Grave Digger – neues Album „The Living Dead“ im September

06.06.2018

Die Teutonenstahl-Veteranen GRAVE DIGGER haben für Herbst diesen Jahres ein neues Album mit dem Titel „The Living Dead“ angekündigt. Das mittlerweile 19. Studiowerk der Gladbecker Totengräber wird am 14. September in den Handel kommen – das verkündet die Band auf ihrer Facebook Seite.

Im gleichen Atemzug haben GRAVE DIGGER eine umfassende Europatour für das kommende Jahr angekündigt, bei der die Truppe auch in Deutschland ausgiebig Station machen wird. Als Support konnten die aus der Schweiz stammenden Metallerinnen BURNING WITCHES gewonnen werden. Hier die Termine:

Jan. 11 – DE – Hannover @ MusikZentrum

Jan. 12 – DE – Andernach @ JUZ Live Club

Jan. 13 – CH – Pratteln @ Z7

Jan. 14 – DE – München @ Backstage

Jan. 15 – DE – Aschaffenburg @ Colos-Saal

Jan. 16 – DE – Saarbrücken @ Garage

Jan. 17 – DE – Bochum @ Zeche

Jan. 18 – DE – Glauchau @ Alte Spinnerei

Jan. 19 – DE – Neuruppin @ Kulturhaus Neuruppin

Jan. 20 – NL – Rotterdam @ Baroeg

Jan. 22 – DE – Hamburg @ Markthalle

Jan. 23 – DE – Berlin @ Lido

Jan. 24 – DE – Bamberg @ Live Musik Club

Jan. 25 – DE – Regensburg@Obertraublingen @ Eventhalle-Airport

Jan. 26 – DE – Memmingen @ Kaminwerk

Jan. 27 – DE – Ludwigsburg @ Rockfabrik

Jan. 28 – FR – Paris @ Petit Bain

Jan. 29 – UK – London @ The Underworld

Jan. 30 – BE – Vosselaar @ Biebob

Jan. 31 – FR – France @ [to be announced]

Feb. 01.02 – ES – Bilbao @ Santana 27

Feb. 02.02 – ES – Madrid @ Mon Live

Feb. 03.02 – ES – Barcelona @ Razzmatazz 2

Feb. 09.02 – IL – Tel Aviv @ Gagarin Club

Im Hinblick auf das Songwriting erklärte GRAVE DIGGER-Frontmann Chris Boltendahl: „Ich denke, dass wir von unserer eigenen Kreativität inspiriert werden. Wie Ihr wisst, spielen wir diese Musik jetzt schon seit vielen Jahren und die einzelnen Bandmitglieder sind alle hervorragende Musiker, also geht es am Ende nur darum, dass wir die Art von Musik spielen, die wir lieben – und mit der wir aufgewachsen sind. Wir haben großes Glück gehabt, dass wir uns über die Jahre unseren eigenen Stil aneignen konnten und ich denke, dass das das Allerwichtigste ist.“

Line-Up

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Guitar

Jens Becker – Bass

Stefan Arnold – Drums

Marcus Kniep – Keyboards

Foto: Grave Digger