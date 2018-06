Grave – geben neuen Schlagzeuger bekannt

18.06.2018

Die schwedischen Old School Death Metaller GRAVE haben mit Tomas Langrén einen neuen Schlagzeuger in ihre Reihen aufgenommen – das verkündete die Band jüngst über ihre Facebook-Seite: „Wir haben einen neuen Drummer. Er ist bereits seit einem Jahr dabei und hat einen tollen Job an der Schießbude gemacht. Er ist ein schlagkräftiger Motherfucker und der Bruder unseres Gitarristen Mika.“

Langrén ist im Death Metal kein Fremder, denn der Mann spielt neben seiner neuen Anstellung bei GRAVE auch noch bei den ebenfalls in Schweden beheimateten Deathern INTESTINAL, mit denen er der 2012 erschienene Album „The Rottening“ aufnahm. Obendrein war der Schlagtzeuger in der Vergangenheit mit den Bands OBDURACY, SUICIDAL SEDUCTION und BACKWARDNESS aktiv.

Das immer noch aktuelle GRAVE-Album „Out Of Respect For The Dead“ erschien 2015 und wird von einem Artwork geschmückt, das erneut von Künstler Costin Chioreanu entworfen wurde, der bereits die Titelbilder der letzten drei Alben der Schweden so für die 2013 veröffentlichte EP „Morbid Ascent“ gezeichnet hat.

Foto: Grave