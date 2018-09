Greta Van Fleet – hört den neuen Song „Lover, Leaver“

23.09.2018

Die Classic Rocker GRETA VAN FLEET haben mit „Lover, Leaver“ einen weiteren Song von ihrem nächsten Album vorgestellt. Die Platte wird den Titel „Anthem Of The Peaceful Army“ tragen und am 19. Oktober über Lava/Republic Records weltweit in den Handel kommen. Viel Spaß mit dem Song:

GRETA VAN FLEET-Gitarrist Jake Kiszka über das Songwriting: „Der Entstehungsprozess des Albums hat ein paar Gemeinsamkeiten mit den EPs, aber was die Unterschiede angeht, so hatten wir diesmal die Möglichkeit, uns mit dem geschriebenen Material hinzusetzen und zu sagen: ‚OK, jetzt haben wir die Chance, etwas zusammenzustellen, das man als einen vollständigen Gedanken verstehen kann.'“

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Age Of Man

02. The Cold Wind

03. When The Curtain Falls

04. Watching Over

05. Lover Leaver [Taker Believer]

06. You’re The One

07. The New Day

08. Mountain Of The Sun

09. Brave New World

10. Anthem

Line-Up

Josh Kiszka – Vocals

Jake Kiszka – Guitars

Sam Kiszka – Bass, Keyboards

Danny Wagner – Drums

Foto: Greta Van Fleet