Groundbreaker – Debüt-Album kommt über Frontiers Music

14.06.2018

Unter dem Namen GROUNDBREAKER hat das italienische Label Frontiers Music eine weitere Hard Rock-Band zusammengestellt. Teil der Formation sind unter anderem der FM-Sänger Steve Overland sowie W.E.T.- und WORK OF ART-Gitarrist Robert Säll. Das selbstbetitelte Debüt der Band wird am 14. September in die Läden kommen.

Die Gründung von GROUNDBREAKER gelang auf das Betreiben von Frontiers-Präsiden Serafino Perugino hin, der Overland die Zusammenarbeit mit jungen Talenten der europäischen Melodic Rock-Szene in Aussicht anbot. Die Songs entstanden in gemeinschaftlicher Arbeit von Haupt-Songwiriter Robert Säll und Produzent Allessandro Del Vecchio.

GROUNDBREAKER-Sänger Steve Overland zum neuen Projekt: „Die Idee war, ein klassisches AOR-Album zu machen und ich denke, dass Allessandro, Robert, Pete Alpenborg und ich großartige Songs geschaffen haben. Ich finde, dass dies das beste Material ist, an dem ich seit Langem gearbeitet habe und alle Musiker auf dem Album sind fantastisch – nicht nur als Spieler, sondern auch in der Zusammenarbeit. Ich kannte Roberts Songwriting-Talent schon von den WORK OF ART-Alben, aber unsere Zusammenarbeit hat sich super entwickelt und ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis!“

Album VÖ: 14.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Over My Shoulder

02. Will It Make You Love Me

03. Eighteen Til I Die

04. Only Time Will Tell

05. Tonight

06. Standing Up For Love

07. Something Worth Fighting For

08. The Sound Of A Broken Heart

09. The First Time

10. The Days Of Our Life

11. The Way It Goes

Line-Up

Steve Overland – Vocals

Robert Sall – Guitars

Nalley Pahlsson – Bass

Herman Furin – Drums

With Alessandro Del Vecchio – Keyboards

Foto: Groundbreaker