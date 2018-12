Hammerfall – legen Pläne für nächstes Album offen

19.12.2018

Die schwedischen Heavy Metal-Veteranen HAMMERFALL haben bekannt gegeben, dass sie sich am 7. Januar 2019 ins Studio begeben werden, um ihr nächstes Album aufzunehmen. Die Platte wird den Titel „Dominion“ tragen und soll am 16. August 2019 über das österreichische Label Napalm Records in die Läden kommen.

Auf „Dominion“ kehrt Drummer David Wallin mit HAMMERFALL zurück ins Studio. Wallin hatte die Band vor neun Monaten verlassen, um mehr Zeit für seine Familie und seine Kinder zu haben. Er wurde in dieser Zeit vom ehemaligen THERION- und LION’S SHARE-Drummer Johan Koleberg vertreten.

Foto: Hammerfall