Hardcore Superstar – neuer Song „AD/HD“ inklusive Video ist da

31.08.2018

Die schwedischen Sleaze Rock-Veteranen HARDCORE SUPERSTAR haben ein Video zu ihrem Song „AD/HD“ vorgestellt. Die Nummer selbst kommt von ihrem neuen Album „You Can’t Kill My Rock ’n‘ Roll“, das am 21. September in den Handel kommen soll. Hier der Clip:

HARDCORE SUPERSTAR selbst beschreiben ihr neues Album folgendermaßen: „’You Can’t Kill My Rock ’n‘ Roll“ ist nicht nur ein Statement der Rebellion und Konfrontation – wir feiner auf dieser Platte alles, was wir lieben: Die Musik, das Lebensgefühl – das hier ist unsere Religion, es ist das, wofür wir uns entschieden haben und es ist alles, woran wir glauben.“

Aufgenommen haben HARDCORE SUPERSTAR im Laufe von 2017 und Anfang 2018 in den „Österlyckan“-Studios in der Nähe ihrer Heimatstadt Göteborg. Die Produktion von „You Can’t Kill My Rock ’n‘ Roll“ wurde dabei von der Band selbst übernommen, wobei Dino Medanhodzic die CD später in Stockholm abgemischt hat.

Album VÖ: 21. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. AD/HD

02. Electric Rider

03. My Sanctuary

04. Hit Me Where It Hurts

05. You Can’t Kill My Rock ‚N Roll

06. The Others

07. Have Mercy On Me

08. Never Cared For Snobbery

09. Baboon

10. Bring The House Down

11. Medicine Man

12. Goodbye

Foto: Hardcore Superstar