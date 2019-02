Hardline – veröffentlichen neues Album „Life“ im April

07.02.2019

Die von Sänger Johnny Gioeli [u.a. AXEL RUDI PELL] angeführten HARDLINE haben mit „Life“ ein neues Album angekündigt. Die zweite Platte nach der Reunion der Band wird hierzulande am 26. April über Frontiers Music in die Läden kommen. Mit „Take A Chance“ gibt es schon eine erste Single zu hören:

Auf „Life“ sind mit Drummer Marco Di Salvia und Gitarrist Mario Percudani zwei neue Mitglieder der Besetzung von HARDLINE zu hören. Für Songwriting und Produktion des neuen Albums zeigt sich Alessandro Del Vecchio verantwortlich, der an etlichen Frontiers-Veröffentlichungen mitarbeitet.

Album VÖ: 26. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Place To Call Home

02. Take A Chance

03. Helio’s Sun

04. Page Of Your Life

05. Out Of Time

06. Hold On To Right

07. Handful Of Sand

08. This Love

09. Story Of My Life

10. Who Wants To Live Forever

11. Chameleon

12. My Friend

Line-Up

Johnny Gioeli – Vocals

Alessandro Del Vecchio – Keyboards

Mario Percudani – Guitar

Marco Di Salvia – Drums

Anna Portalupi – Bass

Foto: Hardline