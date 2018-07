Hatchet – seht das Video zu „Desire For Oppression“

02.07.2018

Die kalifornischen Bay Area-Thrasher HATCHET haben einen Videoclip zu ihrem Song „Desire For Oppression“ ins Internet gestellt. Die Nummer kommt von ihrem inzwischen vierten Album „Dying To Exist“, das am 29. Juni über Combat Records in hiesige Regale gekommen ist.

Seit 2006 aktiv konnten sich HATCHET bereits zu Beginn ihrer Karriere einen Vertrag mit Metal Blade Records sichern. Nach der Veröffentlichung ihres Debüts „Awaiting Evil“ [2008] wurde es jedoch zunächst still um die Truppe. Erst 2013 kehrte die Band mit „Dawn Of The End“ – diesmal über The End Records – zurück und veröffentlicht seither regelmäßig neue Alben.

Foto: Hatchet