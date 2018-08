Hate Eternal – erster Song von „Upon Desolate Sands“ im Stream

15.08.2018

Die um Frontmann Eric Rutan – u.a. bekannt durch seine Arbeit mit MORBID ANGEL und RIPPING CORPSE – versammelten Death Metaller HATE ETERNAL haben mit „Upon Desolate Sands“ ein neues Album für den 26. Oktober angekündigt. Mit „What Lies Beyond“ kann bereits jetzt ein erster Song der Platte gehört werden:

Für das Cover-Artwork von „Upond Desolate Sands“ verpflichteten HATE ETERNAL die Dienste des bekannten israelischen Künstler Eliran Kantor. Kantor zeigt sich u.a. für das Artwork des neuen SOULFLY-Albums „Ritual“ verantwortlich und arbeitete in der Vergangenheit mit Bands wie TESTAMENT, ATHEIST oder ARCHSPIRE.

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Violent Fury

02. What Lies Beyond

03. Vengeance Striketh

04. Nothingness of Being

05. All Hope Destroyed

06. Portal of Myriad

07. Dark Age of Ruin

08. Upon Desolate Sands

09. For Whom We Have Lost

Line-Up

Erik Rutan – Vocals, Guitar

J.J. Hrubovcak – Bass, Vocals

Hannes Grossmann – Drums

Foto: Hate Eternal