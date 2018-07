Hateful Agony – neues Album „Plastic Culture Pestilence“ kommt im August

13.07.2018

Die Münchner Thrash Metal-Veteranen HATEFUL AGONY haben mit „Plastic Culture Pestilence“ ein neues Album angekündigt. Das mittlerweile sechste Album der Bayern wird am 17. August 2018 über das süddeutsche Label Violent Creek Records in hiesige Regale kommen.

Für die Aufnahmen zu „Plastic Culture Pestilence“ haben sich HATEFUL AGONY in die Münchner „Grotesque Studios“ begeben, in denen auch schon andere Bands der Region wie RUNNING DEATH, SKULLWINX oder CYRENCE gastierten. Die zehn neuen Songs beinhalten u.a. Gastauftritte von Chris Zenk [EROSION, MINOTUAR], Burkhard Schmitt [HATE SQUAD] und Andre Grieder [POLTERGEIST].

Album VÖ: 17. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Kill Each Other

02. Endure The Pain

03. The Iceman

04. Obsessed With Death

05. Philip In The Attic

06. Eternal Punishment

07. Life’s Failure

08. Black Blood

09. Plastic Culture Pestilence

10. Resurect The Dead

Foto: Hateful Agony