Hecate Enthroned – neues Album „Embrace Of The Godless Aeon“ kommt im Januar

29.11.2018

Die britischen Black / Death Metaller HECATE ENTHRONED haben mit „Embrace Of The Godless Aeon“ ein neues Album angekündigt. Das Debüt der Band bei ihrem neuen Label M-Theory Audio ist das erste Album der Formation in fünf Jahren und erscheint am 25. Januar. Hier ein erster Teaser zum Album:

HECATE ENTHRONED-Bassist Dylan Hughes erklärt: „Mit seinen orchestralen Arrangements und seiner Aggression bedeutet dieses Album ein neues Kapitel für uns und zementiert die Chemie der aktuellen Besetzung sowie unsere neuen Partnerschaft mit M-Theory Audio. Die Rückkehr von Sarah Jezebel Deva deutet das Feeling unseres frühen Materials an, aber diesmal ist das mit einem aus Stahl geschmiedeten Gitarren- und Drumsound gemischt, der durch die messerscharfe Produktion von Dan Abela abgerundet wird.“

Album VÖ: 25. Januar 2019

Foto: Hecate Enthroned