Helion Prime – kündigen zweites Album für den 31. August an

18.06.2018

Die kalifornischen Power Metaller HELION PRIME haben mit „Terror Of The Cybernetic Space Monster“ ein neues Album angekündigt. Die zweite Platte der Formation aus Sacramento wird am 31. August erneut über das Hamburger Label AFM Records in die Läden kommen. Es wird das erste Album der Mannschaft mit ihrem neuen Sänger Sozos Michael sein.

Gitarrist Jason Ashcraft über das neue HELION PRIME-Album: „Ich war mir erst unsicher, in welche Richtung sich das neue Material bewegen würde. Wer unser Schaffen schon länger verfolgt, hat sicher mitbekommen, dass die letzten zwei Jahre nicht ganz einfach für HELION PRIME waren. Jetzt sind wir aber zurück und total inspiriert.

Thematisch geht es auf dem neuen Album verstärkt um die menschliche Natur und die Schlachten, die Gut und Böse in uns selbst austragen. Das hat sich im Laufe der Arbeiten ganz natürlich in diese Richtung entwickelt und ich bin nun gleichermaßen zufrieden wie aufgeregt.“

Album VÖ: 31.08.2018

Foto: AFM Records