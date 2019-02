Helloween – kündigen Reissues von zwei Alben an

24.02.2019

Die Hamburger Power Metal-Urväter HELLOWEEN haben angekündigt, dass sie zwei ihrer Alben neu auflegen werden: Das 2005 erschienene „Keeper Of The Seven Keys: The Legacy“ sowie das ursprünglich 2007 in den Handel gekommene „Gambling With The Devil“ sollen um Bonustracks erweitert erneut veröffentlicht werden.

Beide HELLOWEEN-Alben werden ab dem 19. April in den überarbeiteten Versionen erhältlich sein. Das Doppelalbum „Keeper Of The Seven Keys: The Legacy“ wird um die Bonustracks „Run [In The Name Of Your Enemy]“ sowie „Revolution“ und „Gambling With The Devil“ um die Nummern „Find My Freedom“, „We Unite“, „See The Night“ und „Never Surrender“ erweitert werden.

Album VÖ: 19. April 2019

Foto: Helloween